Nikkei вырос третий день подряд на фоне слабой иены

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei вырос третью сессию подряд в понедельник, продолжив подниматься с достигнутого на прошлой неделе минимума шести недель, поскольку резкое ослабление иены поддержало бумаги экспортеров, а снижение числа заражений коронавирусом добавило надежд на открытие экономики.

Nikkei закрылся ростом на 1,60% до 28.498,20 пункта, прибавив более 1.000 пунктов по сравнению с достигнутым в среду минимумом шести недель. Более широкий индекс Topix вырос на 1,77% до 1.996,58 пункта, показав рост вторую сессию подряд.

Число новых случаев заражения COVID-19 в Японии снизилось до 553 в воскресенье, минимума почти за год, согласно данным государственной телерадиокомпании NHK. На пике пятой волны коронавируса в Японии в конце августа число новых случаев за сутки было вблизи 26.000.

"Быстрое снижение числа заражений по всей стране избавило инвесторов по крайней мере от одного повода для волнений, и они стали выкупать акции", - сообщил участник рынка из местной компании, занимающейся операциями с ценными бумагами.

Сектор авиаперевозок был среди лидеров роста в индексе Topix, поднявшись на 3,59%. Акции ANA Holdings выросли на 3,7%, в то время как бумаги Japan Airlines прибавили 3,5%.

Японская иена к 10:03 МСК подешевела на 0,51%​ к доллару до 112,79 иены, впервые с декабря 2018 года.

Акции Toyota Motor поднялись на 3,3%, тогда как бумаги Mitsubishi Motors подскочили на 5,9%, а акции Nissan Motor - на 5,3%. Сектор транспортного оборудования прибавил 3%.

Акции Panasonic Corp выросли на 6,7%, восстановление акций китайских техкомпаний толкнуло бумаги SoftBank Group вверх на 4,9%.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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