Кремль не согласен с заявлением Японии о суверенитете над Курилами

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Russia
Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov (2ndL) and Defense Minister Sergei Shoigu (L) attend a joint news conference with Japan's Foreign Minister Fumio Kishida (2nd-R) and Defense Minister Tomomi Inada (R) following the two-plus-two Foreign and Defense Ministers meeting between Japan and Russia at the Iikura Guest house of the Foreign Ministry in Tokyo, Japan March 20, 2017. REUTERS/David Mareuil/Pool

МОСКВА (Рейтер) - Кремль не согласен с заявлением премьер-министра Японии Фумио Кисиды о суверенитете над южной группой Курильских островов и считает их территорией РФ, сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с такими заявлениями. Это территория РФ, и Россия неоднократно на самых различных уровнях подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией с тем, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня", - сказал Песков.

Спор о принадлежности южной группы Курильских островов не дает Москве и Токио подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова своими "северными территориями", оккупированными СССР, в то время как Россия настаивает на законности своего суверенитета над ними и отсутствии поводов для территориального спора.

(Дмитрий Антонов. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters