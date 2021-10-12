Кремль не согласен с заявлением Японии о суверенитете над Курилами

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МОСКВА (Рейтер) - Кремль не согласен с заявлением премьер-министра Японии Фумио Кисиды о суверенитете над южной группой Курильских островов и считает их территорией РФ, сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с такими заявлениями. Это территория РФ, и Россия неоднократно на самых различных уровнях подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией с тем, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня", - сказал Песков.

Спор о принадлежности южной группы Курильских островов не дает Москве и Токио подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова своими "северными территориями", оккупированными СССР, в то время как Россия настаивает на законности своего суверенитета над ними и отсутствии поводов для территориального спора.

(Дмитрий Антонов. Редактор Марина Боброва)

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