Honda представляет новую модель легкого реактивного самолета в условиях стремительного роста частных полётов
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ЛАС-ВЕГАС (Рейтер). Honda Aircraft Co. 12 октября обнародовала планы по созданию нового лёгкого бизнес-джета, который сможет беспосадочно летать через Соединённые Штаты, компания стремится использовать стремительно растущий спрос на частные поездки.
По заявлению компании, в этом самолёте могут разместиться до 11 человек, а его топливная эффективность на 20% выше, чем у других самолётов этой категории. Honda Aircraft представила новый дизайн на выставке Национальной ассоциации деловой авиации в Лас-Вегасе, крупнейшей в отрасли выставке бизнес-джетов. Пока компания не даёт никаких гарантий, что самолёт будет производиться, и не сообщает о сроках приёма заказов.
Honda Aircraft, дочерняя компания японской Honda Motor Co Ltd, в настоящее время производит шестиместный HondaJet.
Планы Honda связаны с ростом трафика деловой авиации, превысившего уровень до пандемии, и некоторым операторам корпоративных самолётов уже приходится отказывать новым клиентам. Из-за COVID-19 состоятельные путешественники считают, что частные полёты небольшими группами безопаснее и удобнее, чем обычные коммерческие.
(Репортаж Эллисон Лэмперт в Лас-Вегасе; редактирование Лизы Шумакер и Дэвида Грегорио, перевод Nippon.com)
(c) Авторское право Thomson Reuters 2021. Нажмите, чтобы увидеть ограничения:
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