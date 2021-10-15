Honda представляет новую модель легкого реактивного самолета в условиях стремительного роста частных полётов

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ЛАС-ВЕГАС (Рейтер). Honda Aircraft Co. 12 октября обнародовала планы по созданию нового лёгкого бизнес-джета, который сможет беспосадочно летать через Соединённые Штаты, компания стремится использовать стремительно растущий спрос на частные поездки.

По заявлению компании, в этом самолёте могут разместиться до 11 человек, а его топливная эффективность на 20% выше, чем у других самолётов этой категории. Honda Aircraft представила новый дизайн на выставке Национальной ассоциации деловой авиации в Лас-Вегасе, крупнейшей в отрасли выставке бизнес-джетов. Пока компания не даёт никаких гарантий, что самолёт будет производиться, и не сообщает о сроках приёма заказов.

Honda Aircraft, дочерняя компания японской Honda Motor Co Ltd, в настоящее время производит шестиместный HondaJet.

Планы Honda связаны с ростом трафика деловой авиации, превысившего уровень до пандемии, и некоторым операторам корпоративных самолётов уже приходится отказывать новым клиентам. Из-за COVID-19 состоятельные путешественники считают, что частные полёты небольшими группами безопаснее и удобнее, чем обычные коммерческие.

(Репортаж Эллисон Лэмперт в Лас-Вегасе; редактирование Лизы Шумакер и Дэвида Грегорио, перевод Nippon.com)



Посетители внимательно следят за представлением концептуального самолета HondaJet 2600 в конференц-центре Лас-Вегаса во время выставки-конференции деловой авиации NBAA в Лас-Вегасе, штат Невада, США, 12 октября 2021 г. REUTERS / Steve Marcus



Фудзино Митимаса, президент и главный исполнительный директор компании Honda Aircraft Company, представляет концептуальный самолет HondaJet 2600 в конференц-центре Лас-Вегаса во время конференции и выставки деловой авиации NBAA в Лас-Вегасе, штат Невада, США, 12 октября 2021 г. REUTERS / Steve Marcus



Деталь концептуального самолета HondaJet 2600 в конференц-центре Лас-Вегаса во время выставки-конференции деловой авиации NBAA в Лас-Вегасе, штат Невада, США, 12 октября 2021 г. REUTERS / Steve Marcus



Фудзино Митимаса, президент и главный исполнительный директор компании Honda Aircraft Company, позирует у концептуального самолета HondaJet 2600 в конференц-центре Лас-Вегаса во время конференции и выставки бизнес-авиации NBAA в Лас-Вегасе, штат Невада, США, 12 октября 2021 г. REUTERS / Steve Marcus



Фудзино Митимаса, президент и главный исполнительный директор компании Honda Aircraft Company, представляет концептуальный самолет HondaJet 2600 в конференц-центре Лас-Вегаса во время конференции и выставки деловой авиации NBAA в Лас-Вегасе, штат Невада, США, 12 октября 2021 г. REUTERS / Steve Marcus

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