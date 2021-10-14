Япония распускает парламент, готовит почву для выборов
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ТОКИО (Рейтер) - Япония в четверг распустила парламент, подготовив почву для выборов в конце месяца.
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида спустя 11 дней с момента вступления в должность заручился общественной поддержкой, показали опросы. Благодаря этому его Либерально-демократической партии и партнеру по коалиции - партии "Комэйто", вероятно, удастся сохранить большинство в нижней палате парламента.
"Я хочу воспользоваться выборами, чтобы рассказать людям о том, что мы пытаемся сделать и на что мы нацелены", - сказал Кисида журналистам.
Избиратели хотят видеть правительство, у которого есть планы решительных действий для прекращения пандемии и восстановления экономики. Свежий опрос газеты Sankei показал, что около 48% респондентов хотят, чтобы администрация Кисиды в первую очередь боролась с коронавирусом, и уже потом разбиралась с восстановлением экономики и занятости.
(Энтони Слодковски при участии Киёси Такенака. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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