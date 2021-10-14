Япония распускает парламент, готовит почву для выборов

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Japan
Japan's Prime Minister and the leader of the ruling Liberal Democratic Party (LDP) Fumio Kishida and his cabinet ministers raise their hands and shout "banzai" (cheers) after the dissolution of the lower house was announced at the Parliament in Tokyo, Japan October 14, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

ТОКИО (Рейтер) - Япония в четверг распустила парламент, подготовив почву для выборов в конце месяца.

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида спустя 11 дней с момента вступления в должность заручился общественной поддержкой, показали опросы. Благодаря этому его Либерально-демократической партии и партнеру по коалиции - партии "Комэйто", вероятно, удастся сохранить большинство в нижней палате парламента.

"Я хочу воспользоваться выборами, чтобы рассказать людям о том, что мы пытаемся сделать и на что мы нацелены", - сказал Кисида журналистам.

Избиратели хотят видеть правительство, у которого есть планы решительных действий для прекращения пандемии и восстановления экономики. Свежий опрос газеты Sankei показал, что около 48% респондентов хотят, чтобы администрация Кисиды в первую очередь боролась с коронавирусом, и уже потом разбиралась с восстановлением экономики и занятости.

(Энтони Слодковски при участии Киёси Такенака. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters