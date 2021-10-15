Nikkei достиг пика 2 недель на фоне роста акций техкомпаний

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei поднялся до максимума более двух недель в пятницу, показав первую неделю роста из четырех последних, после того так акции техгигантов толкнули Уолл-стрит вверх благодаря хорошим квартальным отчетам компаний.

Индекс Nikkei вырос на 1,81%, закрывшись на отметке в 29.068,62, тогда как более широкий индекс Topix поднялся на 1,86% до 2.023,93. На этой неделе Nikkei поднялся на 3,64%, тогда как индекс Topix подорожал на 3,16%, прервав трехнедельную череду снижений.

Уолл-стрит выросла в четверг, при этом индекс S&P 500 показал самый большой дневной процентный рост с начала марта после сильной отчетности Morgan Stanley, UnitedHealth и других [.N]

Японский производитель оборудования для производства чипов Tokyo Electron возглавил рост в индексе Nikkei, поднявшись на 2,97%. Акции производителя роботов Fanuc подскочили на 5,61%.

Бумаги оператора универмагов Takashimaya опустились на 4,14% после того, как компания снизила прогноз чистой прибыли на этот финансовый год.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html