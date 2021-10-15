ГРАФИК-Пятерка в фокусе: Китай, квартальные отчеты, Турция и рождественские страхи

Новости





(Рейтер) - Экономические показатели Китая и сезон квартальной отчетности в США и Европе дадут рынкам много информации на предстоящей неделе, а центральный банк Турции проведет заседание после очередных проведенных в ночи перестановок в руководстве.

И для многих главный вопрос: будут ли подарки на Рождество?

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КНР

От вызванного Evergrande кризиса на рынке недвижимости до нехватки электроэнергии, останавливающей производственные линии поставщиков Apple и Tesla - у второй по величине экономики мира много поводов для беспокойства.

Инвесторы будут ждать в понедельник данных о ВВП КНР за третий квартал, а также других показателей, за которыми пристально следит рынок - от фабричного производства до розничных продаж.

2. ОТЧЕТНОСТЬ NETFLIX

Netflix в четверг откроет отчетный период для группы FAANG, состоящей из крупных американских техкомпаний: Facebook, Apple, Amazon, Netflix и материнской компании Google - Alphabet.

Компания видеостримингового сервиса отметила, что запуск сериала "Игра в кальмара" стал лучшим в ее истории. В прошлом месяце шоу Netflix "Корона" получило премию "Эмми" как лучший драматический сериал.

3. ИНФЛЯЦИЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Рынки будут искать признаки того, что перебои в производстве, напряженность в цепочках поставок, нехватка рабочей силы и растущие цены на энергию повлияли на результаты европейских компаний, которые будут отчитываться на следующей неделе.

В условиях, когда готовится повышение ставок для борьбы с инфляцией, финансовый и энергетический секторы будут процветать, поскольку растущая доходность госбондов снижает привлекательность так называемых акций роста.

Инвесторы будут ждать квартальных отчетов таких компаний, как ASML Holding, Unilever, Barclays и ABB.

4. РОЖДЕСТВО ОТМЕНЯЕТСЯ?

Спустя год после того, как коронавирусные локдауны омрачили праздничное настроение, мировые лидеры надеются, что перебои с поставками не украдут Рождество, как злобный Гринч.

До праздника еще более двух месяцев, но на фоне хаоса с цепочками поставок уже началась паническая скупка индеек, праздничных украшений и подарков.

Представители Белого дома предупреждают, что американцы могут столкнуться с ростом цен и пустыми полками на Рождество. Оживленные порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич перешли на круглосуточную работу, чтобы разгрузить примерно 500.000 контейнеров, ожидающих на грузовых судах в море.

5. ЦЕНТРОБАНКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ

Центральные банки редко бывают скучными на развивающихся рынках, но Турция превзошла большинство других стран по накалу напряжения.

Встреча руководства центробанка в новом составе состоится в четверг после того, как президент Турции Тайип Эрдоган неожиданно произвел очередные перестановки в комитете по денежно-кредитной политике ЦБ, расчистив путь для дальнейшего снижения ставок перед лицом упрямо высокой инфляции и отправив лиру к новым рекордным минимумам.

В то же время центральные банки других стран заняты повышением ставок. Ожидается, что во вторник Венгрия поднимет базовую ставку для борьбы с ростом инфляции, который привел к резкому увеличению ставок в других странах Центральной Европы.

(Кевин Баклэнд в Токио, Данило Масони, Дара Ранасингхе, Жюльен Понтхус и Карин Штрохекер в Лондоне, Льюис Краускопф в Нью-Йорке; при участии Карин Штрохекер. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html