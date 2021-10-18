Нефть дорожает на фоне растущего спроса

Новости





СИНГАПУР (Рейтер) - Цены на нефть растут в понедельник, обновляя многолетние максимумы, на фоне восстановления спроса после вызванного пандемией коронавируса спада и повышенного интереса со стороны генерирующих компаний, ищущих альтернативу подорожавшим газу и углю.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:27 МСК выросли на 1,11% до $85,8 за баррель, контракт на WTI подорожал на 1,52% до $83,53 за баррель. В ходе сессии Brent достигала максимума с октября 2018 года, а котировки WTI обновили рекорд с октября 2014 года.

За прошлую неделю оба контракта подорожали более чем на 3%.

"Смягчение ограничений по всему миру, вероятно, будет способствовать восстановлению потребления топлива", - написали аналитики банка ANZ, добавив, что переход генерирующих мощностей с газа на нефть может повысить спрос на 450.000 баррелей в сутки в четвертом квартале.

Ожидается, что наступление холодов в северном полушарии также усугубит дефицит на рынке нефти нефти, сказал Эдвард Мойя из OANDA.

Тем временем премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал в понедельник, что Токио обратится к нефтепроизводителям с призывом повысить добычу и защитить сектора экономики, пострадавшие от недавнего всплеска цен на электроэнергию.

В частности, рост добычи может вскоре начаться в США, где число действующих нефтяных и газовых буровых выросло по итогам шестой недели кряду, обновив максимум с апреля 2020 года, согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes.

(Джессика Джаганатан. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html