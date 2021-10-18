Японские фондовые индексы закрылись снижением на фоне фиксации прибыли

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы закрылись небольшим снижением в понедельник, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после недавнего ралли.

Акции автопроизводителей выросли после того, как Toyota Motor намекнула, что несмотря на дефицит чипов, компания все еще может выполнить свой годовой план производства.

Инвесторы также были осторожны в связи с ростом неопределенности вокруг китайской экономики: обремененная долгами компания China Evergrande Group всё еще борется за выживание, в то время как темпы роста китайской экономики в третьем квартале замедлились до годового минимума из-за перебоев в энергоснабжении и проблем с цепочками поставок.

"Многие инвесторы хотят зафиксировать прибыль, когда Nikkei выше отметки в 29.000. Мне кажется, что они также боятся за судьбу Evergrande, у которой скоро истекает крайний срок (погашения долгов), когда еще можно избежать дефолта", - сказал стратег Хироюки Уэно из Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

Индекс Nikkei снизился на 0,15% до 29.025,46, после того как в пятницу завершил неделю в плюсе впервые с середины сентября.

Более широкий индекс Topix сбавил 0,23% до 2.019,23, но индекс производителей транспортного оборудования вырос на 1,86%, достигнув самого высокого уровня с 2015 года.

Акции Toyota Motor выросли на 2,22% после того, как компания на 15% сократила план глобального производства автомобилей на ноябрь из-за дефицита чипов, но сообщила, что будет наращивать производство с декабря, чтобы наверстать упущенное и выполнить целевой ориентир годового объема выпуска.

Коллеги Toyota по сектору автомобилестроения также выросли: Suzuki Motor на 2,43%, Subaru - на 1,95%.

Бумаги BayCurrent Consulting упали на 14,31%, поскольку значительная квартальная прибыль всё же не оправдала ожиданий инвесторов, которые прогнозировали более сильный результат. Однако цена акций компании всё еще на 130% выше, чем в начале года.

(Хидеюки Сано при участии Дзюнко Фудзиты. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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