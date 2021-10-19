Инвестиции России в гособлигации США в августе остались на уровне $4 млрд

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ГДАНЬСК (Рейтер) - Совокупный объем российских инвестиций в американские государственные долговые бумаги в августе 2021 года практически не изменился по сравнению с июлем и июнем, следует из данных Казначейства США http://ticdata.treasury.gov/Publish/slt3d.txt, размещенных на его сайте https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Pages/ticsec2.aspx.

Российские инвесторы на конец августа сократили вложения в долгосрочные американские гособлигации до $203 миллионов с $305 миллионов месяцем ранее, тогда как вложения в краткосрочные бонды увеличились до $3,80 миллиарда с $3,70 миллиарда.

В результате общий объем инвестиций резидентов России в US Treasuries в августе удерживается на уровне $4,0 миллиардов третий месяц кряду.

Основным инвестором РФ в американские госбонды традиционно является российский Центробанк.

Максимальный объем российских вложений в американский госдолг был достигнут в октябре 2010 года https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfhhis01.txt и составлял $176,3 миллиарда, а многолетний минимум - в мае 2021 года: $3,81 миллиарда.

Россия в 2018 году покинула список 30 крупнейших http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt держателей госдолга США за счет распродажи американских госбумаг после того, как Вашингтон ввёл очередные санкции против Москвы с риском их дальнейшего расширения.

Совокупные вложения иностранных инвесторов в американский госдолг увеличились в августе до $7,556 триллиона. На долю государств и центробанков приходилось $4,24 триллиона из этого объема.

Япония повысила инвестиции в американские гособлигации на $9,6 миллиарда, сохранив позицию крупнейшего держателя госдолга США с показателем $1,32 триллиона. Вторую строчку занимает Китай, сокративший вложения в US Treasuries сразу на $21,3 миллиарда до $1,05 триллиона. Третье место со значительным отставанием занимает Великобритания - инвестиции страны подскочили почти на $30 миллиардов до $569,0 миллиардов.

(Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

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