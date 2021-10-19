Японские акции выросли на фоне скачка акций техкомпаний

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся в плюсе во вторник, чему способствовал рост акций технологических компаний, повторивших динамику американского Nasdaq, несмотря на охватившие инвесторов опасения перед начинающимся на следующей неделе сезоном отчетности.

Nikkei вырос на 0,65% до 29.215,52, более широкий индекс Topix - на 0,36% до 2.026,57, развернувшись после незначительного снижения в первые часы торговой сессии.

"Инвесторы ждут корпоративной отчетности и прогнозов. Есть некоторые факторы, которые могут повлиять на прогноз, такие как ослабление иены и рост цен на нефть", - сказал Масахиро Ичикава из Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Акции производителя чипов Tokyo Electron выросли на 1,86%, бумаги мирового технологического инвестора SoftBank Group подскочили на 3,06%, в то время как акции производителя роботов Fanuc поднялись на 1,61%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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