Японские фондовые индексы незначительно выросли, доходность госдолга США оказывает давление

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People wearing protective masks, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, are reflected on an electronic board displaying Japan
People wearing protective masks, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, are reflected on an electronic board displaying Japan's stock prices outside a brokerage in Tokyo, Japan, October 5, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

ТОКИО (Рейтер) - Основные индексы Японии выросли в среду вслед за Уолл-стрит, но растеряли большую часть преимущества, поскольку инвесторы стали осторожнее из-за снижения фьючерсов в США и роста доходности казначейских облигаций.

Индекс Nikkei вырос на 0,14% до 29.255,55 пункта после подъема на 0,9% ранее в ходе сессии. Более широкий индекс Topix вырос на 0,05% до 2.027,67 пункта.

Уолл-стрит закрылась в плюсе благодаря росту техсектора и сектора здравоохранения на фоне сильной квартальной отчетности. [.N]

Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до максимума пяти месяцев на уровне 1,673% в ходе азиатских торгов. [US/]

(Джунко Фуджита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters Economy