Японские фондовые индексы незначительно выросли, доходность госдолга США оказывает давление
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ТОКИО (Рейтер) - Основные индексы Японии выросли в среду вслед за Уолл-стрит, но растеряли большую часть преимущества, поскольку инвесторы стали осторожнее из-за снижения фьючерсов в США и роста доходности казначейских облигаций.
Индекс Nikkei вырос на 0,14% до 29.255,55 пункта после подъема на 0,9% ранее в ходе сессии. Более широкий индекс Topix вырос на 0,05% до 2.027,67 пункта.
Уолл-стрит закрылась в плюсе благодаря росту техсектора и сектора здравоохранения на фоне сильной квартальной отчетности. [.N]
Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до максимума пяти месяцев на уровне 1,673% в ходе азиатских торгов. [US/]
(Джунко Фуджита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html