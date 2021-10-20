Банк Интеза рассматривает возможность финансирования Арктик СПГ-2, решения пока нет

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

FILE PHOTO: The logo of Russian gas producer Novatek is seen on a board during the St. Petersburg International Economic Forum 2017 (SPIEF 2017) in St. Petersburg, Russia, June 1, 2017. Picture taken June 1, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo
FILE PHOTO: The logo of Russian gas producer Novatek is seen on a board during the St. Petersburg International Economic Forum 2017 (SPIEF 2017) in St. Petersburg, Russia, June 1, 2017. Picture taken June 1, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo

МИЛАН (Рейтер) - Российское подразделение крупнейшего итальянского банка Intesa Sanpaolo рассматривает возможность финансирования проекта Новатэка Арктик СПГ-2, сообщил Рейтер в среду председатель правления Антонио Фаллико.

Однако Фаллико сказал, что решение о предоставлении финансирования пока не принято.

Новатэк строит три технологические линии по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 миллиона тонн в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 миллиона тонн СПГ в год.

Участники Арктик СПГ-2 - Новатэк (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co, и JOGMEC (10%).

(Стивен Джукс. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Reuters Economy