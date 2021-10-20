Банк Интеза рассматривает возможность финансирования Арктик СПГ-2, решения пока нет

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МИЛАН (Рейтер) - Российское подразделение крупнейшего итальянского банка Intesa Sanpaolo рассматривает возможность финансирования проекта Новатэка Арктик СПГ-2, сообщил Рейтер в среду председатель правления Антонио Фаллико.

Однако Фаллико сказал, что решение о предоставлении финансирования пока не принято.

Новатэк строит три технологические линии по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 миллиона тонн в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 миллиона тонн СПГ в год.

Участники Арктик СПГ-2 - Новатэк (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co, и JOGMEC (10%).

(Стивен Джукс. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

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