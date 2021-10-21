Японский Nikkei закрылся снижением почти на 2% на фоне тревог о выборах, Evergrande

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся снижением почти на 2% в четверг на фоне новых страхов, связанных с китайской Evergrande Group, опасений в преддверии всеобщих выборов и беспокойства о влиянии роста расходов на результаты компаний.

Nikkei снизился на 1,87% до 28.708,58 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 1,32% до 2.000,81 пункта.

"Правящая ЛДП (Либерально-демократическая партия), вероятно, получит большинство голосов, но неясно, будет ли партия вносить изменения, соответствующие ожиданиям рынка", - сказал Икуо Мицуи, управляющий фондами в Aizawa Securities.

Лидерами снижения стали бумаги Tokyo Electron, Kikkoman и Isuzu Motors, подешевевшие на 4%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)

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