Nikkei вырос благодаря Evergrande, однако неясность вокруг ставок ФРС ограничила подъем

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A man wearing a protective face mask walks past a stock quotation board outside a brokerage, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan May 11, 2021. REUTERS/Issei Kato
A man wearing a protective face mask walks past a stock quotation board outside a brokerage, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan May 11, 2021. REUTERS/Issei Kato

ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei вырос в пятницу на фоне новостей об Evergrande, однако неопределенность в отношении повышения процентных ставок ФРС США, осторожность в преддверии всеобщих выборов в Японии и сезона квартальной отчетности компаний сдержали рост.

Индекс Nikkei вырос на 0,34% и закрылся на отметке 28.804,85 пункта. За неделю Nikkei потерял 0,9%.

Более широкий индекс Topix прибавил 0,7% до 2.002,23 пункта.

Китайский застройщик China Evergrande Group перевел на банковский счет средства для выплаты купона по долларовым облигациям, надеясь успеть осуществить платеж вовремя и избежать формального дефолта, сказал источник в пятницу.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters Economy