Panasonic представил прототип аккумулятора, который поможет Tesla снизить производственные затраты

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Мужчина рядом с логотипом Panasonic Corp. в центре Panasonic в Токио, Япония, 2 февраля 2017 года. REUTERS / Ким Кён Хун

Тим Келли

TOKYO (Reuters). 25 октября Panasonic представил прототип нового аккумулятора большой емкости, разработанный для компании Tesla Inc с целью помочь ей снизить затраты на производство электромобилей. По словам руководителя японской компании, новая разработка также призвана укрепить деловые связи с ключевым клиентом Panasonic в США.

Во время круглого стола для СМИ Таданобу Кадзуо продемонстрировал аккумулятор емкостью примерно в пять раз больше тех, что в настоящее время используются Tesla. Он также сообщил, что Panasonic не планирует производить более дешевые литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP) для электромобилей более доступной ценовой категории.

Решение Tesla диверсифицировать поставщиков аккумуляторов и обратиться к таким компаниям, как южнокорейская LG Energy Solution и китайская Contemporary Amperex Technology Co (CATL), а также продажа акций Tesla компанией Panasonic вызвали закономерные вопросы относительно будущего их десятилетнего сотрудничества.

Однако Panasonic остается единственным производителем аккумуляторов формата 4680 (шириной 46 мм и высотой 80 мм) и является важным звеном в цепочке поставок американского производителя электромобилей, по крайней мере, когда речь идет о более дорогих моделях Tesla.

По словам Таданобу, Panasonic разработал прототип, потому что в Tesla хотели получить именно такой продукт. В японской компании считают, что в дальнейшем сотрудничество Panasonic и Tesla только укрепится.

Он не сообщил, когда именно будет запущено полномасштабное производство таких аккумуляторов. Panasonic производит продукцию для Tesla на своем заводе в Неваде.

Решение Panasonic отказаться от аккумуляторов типа LFP, 95% которых производится в Китае, означает, что Tesla продолжит покупать их у CATL. В Китае Tesla производит электромобили начального уровня Model 3 и Model Y. Model 3 также выпускается и в Соединенных Штатах.

Аккумуляторы LFP считаются более дешевыми и безопасными, чем аккумуляторы на никелевой основе, однако имеют меньшую удельную энергоемкость и нуждаются в более частой подзарядке. Аккумуляторы Panasonic изготавливаются из никель-кобальт-алюминиевого сплава (NCA).

Tesla хочет снабжать свои электромобили средней ценовой категории более дешевыми литий-железо-фосфатными аккумуляторами (LFP), не содержащими дорогой кобальт, но для этого американской компании необходимо преодолеть политическую напряженность и убедить китайского партнера делать такие аккумуляторы где-то рядом с заводами Tesla в США.

Переговоры с CATL и китайским производителем электромобилей BYD о поставках LPF-аккумуляторов ведет и компания Apple Inc, также планирующая начать выпуск электромобилей. Однако эти переговоры застопорились, потому что китайские компании отказались строить заводы в США, сообщили агентству Reuters информированные источники на прошлой неделе.

Таданобу отказался говорить, обращалась ли Apple к Panasonic по поводу закупки аккумуляторов для своих электромобилей.

(Репортаж Тима Келли; редакторы Кристофер Кушинг и Ана Николаси да Коста, перевод Nippon.com)

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