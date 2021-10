Nikkei снизился после слабых отчетностей, вслед за Уолл-стрит

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы снизились в понедельник на фоне разочаровавших инвесторов квартальных отчетов компаний, причем в лидерах падения оказались акции фирм, связанных с полупроводниковой отраслью.

Индекс Nikkei снизился на 0,71% до 28.600,41 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,34% до 1.995,42 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги Japan Post Holdings Co Ltd, Fast Retailing Co Ltd и Ube Industries Ltd, подешевевшие на 4,49​%, 3,82% и 3,39% соответственно. Подъем возглавили акции Chugai Pharmaceutical Co Ltd, Panasonic Corp и Sumitomo Heavy Industries Ltd, подорожавшие на 10,54%, 4,86% и 4,1% соответственно.

Субиндекс полупроводников потерял 0,94%. Акции Tokyo Electron подешевели на 1,2%, Screen Holdings - на 2% вслед за снижением Уолл-стрит в прошлую пятницу.

Бумаги Tokyo Steel подскочили почти на 16% после того, как компания улучшила годовой прогноз прибыли и повысила оценку дивидендов.

