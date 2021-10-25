Синдикат российских банков увеличил финансирование Арктик СПГ-2 до 5,7 с 3,1 млрд евро

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МОСКВА (Рейтер) - Синдикат российских банков увеличил максимальную сумму финансирования проекта Арктик СПГ-2 до 5,7 миллиардов евро, сообщил оператор проекта.

Компания Арктик СПГ-2, в которой 60% принадлежит российскому газодобытчику Новатэк, подписала дополнительное соглашение об увеличении предельной суммы финансирования проекта в рамках кредитной линии на 15 лет с синдикатом, в который входят государственные Сбербанк, Газпромбанк, его дочка Bank GPB International, госкорпорация ВЭБ.РФ и банк Открытие.

Окончательный размер привлекаемого у российских банков финансирования в пределах максимальной суммы будет определен при завершении формирования международной части внешнего финансирования проекта, говорится в сообщении.

В апреле 2021 года синдикат российских банков договорился о предоставлении Арктик СПГ-2 синдицированного кредита на 15 лет объемом 3,11 миллиарда евро.

Участниками проекта также являются французская Total, китайские CNPC и CNOOC, а также Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC), которым принадлежит по 10%.

Капвложения для запуска проекта на полную мощность оцениваются в $21,3 миллиарда.

Акционеры Новатэка ранее одобрили привлечение финансирования для Арктик СПГ-2 на сумму $11 миллиардов.

Глава Новатэка Леонид Михельсон ожидал, что треть предоставит российская сторона, треть - китайская, треть - японо-европейская.

Новатэк строит три технологические линии по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 миллиона тонн в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 миллиона тонн СПГ в год.

(Анастасия Лырчикова. Редактор Глеб Столяров)

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