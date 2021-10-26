Японская принцесса Мако отказалась от титула и вышла замуж за однокурсника

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Принцесса Мако, племянница императора Японии, отказавшись от королевского титула, во вторник вышла замуж за своего возлюбленного Кея Комуро, с которым вместе училась в колледже.

На необычно откровенной для королевской семьи Японии пресс-конференции с новым мужем, который не имеет знатного происхождения, Мако сказала, что их женитьба была неизбежна, несмотря на многочисленные возражения.

В начале этого года у Мако - теперь она известна как Мако Комуро - было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) из-за трехлетней разлуки с Кеем и последовавших за помолвкой денежного скандала и пристального внимания СМИ.

"Кей незаменим для меня. Для нас брак - это необходимый выбор, чтобы жить, бережно относясь к нашим сердцам", - сказала Мако на пресс-конференции.

Она добавила, что "неверные" сообщения о ее новом муже принесли ей "большой страх, стресс и печаль".

"Поток необоснованной критики действий Кея, а также односторонние домыслы, игнорирующие мои чувства, привели к тому, что ложь стала казаться реальностью и превратилась в беспочвенную легенду", - сказала она.

Пара будет жить в Нью-Йорке после того, как Мако подаст заявление на получение своего первого в жизни паспорта.

Родители Мако признали, что сопротивлялись браку дочери.

"Но их чувства ни разу не поколебались", - сказали они.

Около ста человек собрались в токийском парке, чтобы выразить протест против замужества Мако. Опросы общественного мнения показывают, что японцы разделились во мнениях по этому вопросу.

"Есть предположения, что с Кеем Комуро и его матерью связаны некие проблемы, - сказал 44-летний участник протеста. - Однако они все равно заключили этот брак, не дав нам никаких объяснений".

По словам аналитиков, императорская семья настолько идеализирована в общественном сознании японцев, что люди считают, что монархов не должен касаться ни малейший намек на проблемы, связанные с деньгами или политикой.

(Элейн Лайз, Ирен Ван, Киёси Такенака и Ким Кён-Хун. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html