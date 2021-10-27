Минэкономики РФ обозначило позицию России перед климатическим саммитом в Глазго

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МОСКВА (Рейтер) -Россия готова двигаться к углеродной нейтральности к 2060 году при условии ряда существенных оговорок, в частности, принятия миром принципа технологической нейтральности и роли АЭС и ГЭС при учете выбросов СО2, зачета лесоклиматических проектов, а в перспективе - взаимного признания углеродных единиц, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В преддверии климатического саммита ООН, который пройдет с 31 октября по 12 ноября в Глазго, Решетников призвал Запад не использовать климатическую повестку для протекционизма и создания изолированных систем для защиты своих экономик, а договариваться, чтобы не плодить новые взаимные торговые барьеры.

Более 110 стран сообщили о цели выйти на углеродную нейтральность в середине текущего века: США, ЕС, Япония - к 2050 году, Китай - к 2060 году. Европейский союз, Великобритания и Италия в конце сентября призвали Россию взять обязательства по достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году и активизировать планы по борьбе с изменением климата в преддверии конференции ООН.

В середине октября президент РФ Владимир Путин поставил цель добиться углеродной нейтральности российской экономики не позднее 2060 года, но дал понять, что страна не планирует отказываться от использования углеводородов, а вопросы сохранения климата должны решаться "в тесной увязке с планами развития отраслей экономики, прежде всего энергетического сектора".

Россия не будет "слепо внедрять у себя какие-то устоявшиеся, стандартные схемы" сокращения эмиссии выбросов, говорил Путин.

Перед конференцией в Глазго Решетников назвал три темы, которые будет поднимать российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.

"Исследуя возможности достижения углеродной нейтральности к 2060 году, мы делаем ряд существенных оговорок. Первое - мы исходим из того, что на международном уровне будет признан так называемый принцип "технологической нейтральности", цель которого - обеспечить признание всех источников производства электроэнергии. Иными словами, если технология выработки электроэнергии не предполагает выбросов СО2, она должна признаваться низкоуглеродной, зеленой и должна учитываться во всех расчетах. Это важно в первую очередь для атомной энергии, для гидростанций", - сказал Решетников.

Около 40% производства электроэнергии РФ сейчас приходится на АЭС и крупные ГЭС, и Россия пытается убедить мир не сбрасывать со счетов декарбонизации роль атомной энергетики.

Второй блок вопросов, которые хочет поставить РФ, это - параметры окупаемости лесоклиматических проектов, сказал министр экономики. Москва намерена добиваться признания Западом ее оценок поглощающей способности лесов.

"Северные леса и леса вблизи экватора по-разному растут, по-разному улавливают СО2. Если леса в районе экватора быстро растут, то северные леса растут медленнее, поэтому период окупаемости у них дольше. Нам очень важны эти периоды зачета", - сказал Решетников.

Третий блок - возможность взаимного признания углеродных единиц, эмитированных в разных странах.

"В перспективе мы считаем крайне важным выходить на взаимное признание углеродных единиц, поскольку это позволит реализовывать климатические проекты и достигать углеродной нейтральности не в той стране, которая потребляет продукцию, а там, где это наиболее эффективно. Тем самым мы получим соотношение стоимости углеродных единиц, и деньги пойдут туда, где с меньшими издержками разные страны могут наибольшее число СО2 поглощать".

По его словам, сейчас и в проекте трансграничного углеродного регулирования (ТУР) ЕС, и в других проектах глобальная система углеродных единиц "вообще никак не просматривается", а вместо этого страны строят свои изолированные системы.

Евросоюз опубликовал амбициозную программу борьбы с климатическими изменениями, включая введение первого в мире трансграничного углеродного регулирование импорта с 2026 года. Сбор, в частности, нацелен на защиту европейских производителей от импортеров, которые не платят за выбросы и могут продавать продукцию по более низким ценам.

"Мы исходим из того, что построение таких систем - это не вопросы климата, не реализация Парижского соглашения, а использование этой повестки для того, чтобы защитить свои экономики посредством новых по сути торговых барьеров под видом климата", - сказал глава Минэкономразвития.

Россия пока не планирует вводить аналогичные ЕС трансграничные тарифы, сказал Решетников:

"У нас нет задачи вводить сборы (как в ЕС), потому что это протекционизм".

"На торговые барьеры мы, конечно, всегда можем ответить торговыми барьерами, кто нам мешает. Но надо договариваться на международном уровне, иначе все приведет к тому, что будем городить эти барьеры".

РФ уже работает над созданием системы учета углеродных единиц и надеется, что она будет признана на международном уровне к концу 2023 года, а также планирует эксперимент по торговле квотами на выбросы на Сахалине.

"Это не значит автоматически, что страны будут признавать наши углеродные единицы. Этого мы сможем добиться двумя путями. Либо на встречах в Глазго все мировое сообщество договаривается о каком-то едином механизме, либо, если мы не договариемся, мы вступаем в переговоры со странами и каждый с каждым договариваемся о принципах признания. Мы готовы к любому варианту", - сказал Решетников.

Возможность введения платы за выбросы во всей экономике РФ будет рассмотрена только по итогам пилотного проекта на Сахалине, который планируется завершить в 2028 году.

Среди спорных тем на предстоящих переговорах в Глазго Решетников также назвал целесообразность отказа от угля в производстве электроэнергии и переход к более дорогим источникам.

"Мы видим риски того, что климатическая повестка может серьезно понизить отдачу инвестиций и при неправильном подходе может застолбить разрыв между странами с разным уровнем развития, то есть развивающимся странам будет сложнее его преодолевать на порядок, потому что не будет доступа к дешевой доступной электроэнергии".

Минэкономики подготовило проект стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, которую в ближайшее время должно утвердить правительство.

(Дарья Корсунская, Анастасия Лырчикова. Редактор Дмитрий Антонов)

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