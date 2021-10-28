Японские акции закрылись снижением на фоне слабых прогнозов технологических компаний

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы отступили в четверг, так как неутешительные прогнозы технологических компаний вызвали распродажу на рынке, хотя рост котировок компаний, связанных с производством микрочипов, ограничил снижение.

Индекс Nikkei упал на 0,96% до 28.820,09 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,7% до 1.999,66 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги Sumitomo Dainippon Pharma Co, Fanuc Corp и Fujitsu, подешевевшие на 15,39​%, 8,66% и 8,14% соответственно.

Резкое снижение бумаг производителя роботов Fanuc объясняется тем, что компания понизила прогноз на этот год, сославшись на дефицит чипов и других комплектующих.

"Я ожидал, что некоторые компании не оправдают ожиданий рынка в этом сезоне отчетности, но пересмотр прогнозов в сторону понижения стал большим сюрпризом. Это подорвало настроения инвесторов", - сказал Сигетоcи Камада из Tachibana Securities.

"Инвесторы ждут финансовых результатов Toyota на следующей неделе, потому что автопроизводители влияют на смежные отрасли. В то же время заседание ФРС США также является важным фактором для их настроений".

Инвесторы по-прежнему с осторожностью оценивают шаги центральных банков в преддверии заседания ФРС на следующей неделе, сказал Камада.

Банк Японии в четверг подтвердил настройки мягкой денежно-кредитной политики и спрогнозировал инфляцию значительно ниже целевого уровня в 2% в течение еще как минимум двух лет, что усилило ставки рынка на то, что регулятор позже других центральных банков приступит к сворачиванию стимулов.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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