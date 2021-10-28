Нефть достигла минимума 2 нед на фоне переговоров с Ираном и роста запасов в США

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An oil pump is seen near Bakersfield, California October 14, 2014. Brent crude hit a new four-year low on Wednesday before recovering to just under $85 a barrel, as faltering global growth curbed demand for fuel at a time of heavy oversupply. Oil saw its biggest daily fall in more than three years on Tuesday after the West
An oil pump is seen near Bakersfield, California October 14, 2014. Brent crude hit a new four-year low on Wednesday before recovering to just under $85 a barrel, as faltering global growth curbed demand for fuel at a time of heavy oversupply. Oil saw its biggest daily fall in more than three years on Tuesday after the West's energy watchdog slashed its forecasts for world oil demand for this year and 2015. Picture taken October 14, 2014. REUTERS/Lucy Nicholson (UNITED STATES - Tags: ENERGY BUSINESS)

ЛОНДОН (Рейтер) - Цены на нефть упали до минимума двух недель в четверг после того, как Иран сообщил, что переговоры с мировыми державами относительно ядерной программы страны начнутся до конца ноября.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 14:21 МСК снизились на 1,66% до $83,18 за баррель, ранее коснувшись минимальной за две недели отметки $82,32 за баррель. Североамериканская нефть марки WTI подешевела на 1,72% до $81,24 за баррель.

Накануне Brent потеряла 2,1% стоимости, WTI - 2,4%.

Представитель Тегерана в среду сказал, что переговоры о возврату к ядерной сделке 2015 года возобновятся до конца ноября. Успешный исход переговоров может привести к отмене санкций против Ирана, включая запрет на экспорт нефти.

"Даже если переговоры возобновятся и окажутся успешными, все равно для заключения соглашения и возврата иранской нефти на рынок, скорее всего, потребуется некоторое время", - говорится в записке Commerzbank.

Тем временем запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,3 миллиона баррелей, сообщило накануне Управление энергетической информации (EIA). Аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 1,9 миллиона баррелей.

(Ахмад Гаддар в Лондоне при участии Аарона Шелдрика в Токио и Кустава Саманты в Сингапуре. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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