Нефть достигла минимума 2 нед на фоне переговоров с Ираном и роста запасов в США

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ЛОНДОН (Рейтер) - Цены на нефть упали до минимума двух недель в четверг после того, как Иран сообщил, что переговоры с мировыми державами относительно ядерной программы страны начнутся до конца ноября.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 14:21 МСК снизились на 1,66% до $83,18 за баррель, ранее коснувшись минимальной за две недели отметки $82,32 за баррель. Североамериканская нефть марки WTI подешевела на 1,72% до $81,24 за баррель.

Накануне Brent потеряла 2,1% стоимости, WTI - 2,4%.

Представитель Тегерана в среду сказал, что переговоры о возврату к ядерной сделке 2015 года возобновятся до конца ноября. Успешный исход переговоров может привести к отмене санкций против Ирана, включая запрет на экспорт нефти.

"Даже если переговоры возобновятся и окажутся успешными, все равно для заключения соглашения и возврата иранской нефти на рынок, скорее всего, потребуется некоторое время", - говорится в записке Commerzbank.

Тем временем запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,3 миллиона баррелей, сообщило накануне Управление энергетической информации (EIA). Аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 1,9 миллиона баррелей.

(Ахмад Гаддар в Лондоне при участии Аарона Шелдрика в Токио и Кустава Саманты в Сингапуре. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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