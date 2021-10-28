ОПРОС-Главные риски для мировой экономики: действия центробанков и шок цепочек поставок

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БАНГАЛОР (Рейтер) - Слишком быстрое сокращение чрезвычайного стимулирования центральными банками и дальнейшие сбои в цепочке поставок - основные риски для мировой экономики в следующем году, учитывая затянувшуюся пандемию COVID-19, считают экономисты, опрошенные Рейтер.

В связи с тем, что глобальный рост, вероятно, достиг своего пика, прогнозисты в целом разделяют мнение многих ведущих центральных банков о том, что недавний всплеск инфляции будет временным.

Но несмотря на то что проблемные места в цепочках поставок представляют серьезную угрозу для восстановления экономики, некоторые фондовые рынки торгуются вблизи рекордных максимумов, невзирая на то, что процентные ставки сейчас растут.

Опасение заключается в том, что после длительного периода рекордно низких ставок и чрезвычайной политики центральные банкиры могут проявить нетерпение и почувствовать себя вынужденными реагировать на текущий всплеск инфляции, когда люди уже чувствуют себя ущемленными.

Опросы Рейтер, охватившие более 500 экономистов во всем мире, показали, что 13 из 25 центральных банков повысят процентные ставки хотя бы один раз до конца следующего года. Некоторые уже повысили - например, центральные банки Новой Зеландии, России и Бразилии.

Однако около четверти из 171 экономиста, ответивших на дополнительный вопрос, сказали, что слишком быстрое сворачивание стимулов центральными банками является одним из самых больших рисков для мировой экономики.

Аналогичное число респондентов назвали главными рисками новые сбои в цепочках поставок или вспышки пандемии COVID-19.

"Многие крупные центральные банки сейчас осторожно продвигаются к отступлению, когда речь идет об их ультрамягкой денежно-кредитной политике. Они делают это не из-за силы экономического восстановления", - сказал Ян Ламбрегтс из Rabobank.

Ожидается, что в следующем году глобальный рост замедлится до 4,5% по сравнению со стремительными 5,9% в этом году.

Согласно опросу, в 2023 году темпы роста замедлятся примерно до 3,5%.

"Первоначальный всплеск активности, связанный с возобновлением работы, закончился, и темпы роста быстро снижаются. Свою роль играет и ослабление фискальной поддержки, но также и прямое воздействие ограничений и сбоев, связанных с COVID-19", - отметила Джанет Генри из HSBC.

"Несмотря на неопределенность, многие центральные банки хотят положить конец эре ультрамягкой денежно-кредитной политики".

Большинство центральных банков склоняются к отходу от ультрамягкой политики. Но есть и заметные крупные исключения.

Банк Англии, Банк Канады, как ожидается, повысят ставки в следующем году, а Европейский центральный банк, по прогнозам, поднимет ставки в 2024 году, но Банк Японии, согласно ожиданиям, вообще не будет трогать процентные ставки до конца прогнозного горизонта.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОГНОЗЫ ПОВЫШАЮТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО

Экономисты повысили прогнозы инфляции для 18 из 21 развитой экономики на 0,1-0,7 процентных пункта, а для 15 из 27 развивающихся экономик - на 0,1-1,8 процентных пункта.

Однако почти две трети экономистов, 117 из 182, ответивших на дополнительный вопрос, отметили, что недавний всплеск мировой инфляции вряд ли сохранится в ближайшие 2-3 года.

Остальные 65 респондентов сказали, что вероятен устойчиво высокий уровень инфляции, и среди них более 60% считают, что существует высокий риск того, что она повлияет на мировой рост.

"Вполне вероятно, что в следующем году инфляция снизится во всех крупных экономиках. Но есть свидетельства того, что базовое инфляционное давление нарастает", - сказал Нил Ширинг из Capital Economics.

(Шрути Саркар, при участии Суджит Паи и Хари Кишана, а также команды Reuters Polls в Бангалоре и бюро в Буэнос-Айресе, Стамбуле, Йоханнесбурге, Лондоне, Шанхае и Токио.; Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

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