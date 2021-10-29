Nikkei закрылся ростом благодаря оптимистичной отчетности

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции изменили курс и в пятницу закрылись незначительным ростом, так как оптимизм в отношении корпоративных прогнозов перевесил осторожность инвесторов в преддверии всеобщих выборов в стране.

Индекс Nikkei вырос на 0,25% до 28.892,69 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,08% до 2.001,18 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 1,90%.

"Сегодня на рынке наблюдалось сложное движение: в начале дня произошло более значительное, чем ожидалось, падение. Вероятно, инвесторы продавали акции, чтобы сократить позиции в преддверии выборов", - сказал Дзюн Морита, генеральный директор исследовательского отдела Chibagin Asset Management.

"На данный момент японские компании в целом отчитались о положительных доходах, несмотря на такие негативные факторы, как нарушения в цепочке поставок и нехватка материалов. Это повысило доверие инвесторов".

Подъем возглавили акции Fuji Electric, Mitsui OSK Lines и Kawasaki Kisen Kaisha, подорожавшие на 11,78%, 9,48% и 7,03% соответственно.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

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