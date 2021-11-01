Премьер-министр Японии одержал неожиданно уверенную победу на выборах

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ТОКИО (Рейтер) - Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал в понедельник, что намерен в полной мере использовать свою неожиданно уверенную победу на выборах при работе над важными политическими решениями, включая принятие дополнительного бюджета для ускорения восстановления после пандемии.

Японские акции выросли до месячного максимума за счет ослабления опасений о политической неопределенности. Либерально-демократическая партия (ЛДП) в воскресенье сохранила большинство в парламенте, вопреки прогнозам, хотя и потеряла несколько мест, включая место генерального секретаря партии Акиры Амари.

"Мы получили большинство, что, я думаю, на этих выборах было очень важно, - сказал Кисида журналистам. - Я хочу в полной мере использовать это как при управлении правительством, так и при руководстве парламентом".

(Элейн Лайз, при участии Сакуры Мураками, Рикако Маруямы и Кохея Миядзаки.; Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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