Доллар в небольшом минусе в преддверии решения ФРС

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ЛОНДОН (Рейтер) -Доллар снизился в понедельник, оставаясь вблизи максимума двух с половиной недель к основным валютам перед заседанием Федеральной резервной системы США.

Денежно-кредитная политика в США, Австралии и Британии на этой неделе находится в центре внимания. Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам в среду объявит о сокращении стимулирования экономики - этот фактор поддерживает доллар в последние недели.

В то же время данные, указывающие на ускорение инфляции, вынудили ряд инвестиционных банков пересмотреть прогнозы о ставках.

Аналитики Goldman Sachs уверены, что первое повышение ставки ФРС грядет уже в июле 2022 года. К тому времени, полагают они, показатель PCE Core - основной инфляционный индикатор для Федрезерва - все еще будет превышать 3%, чего не наблюдалось с начала 1990-х годов.

Денежные рынки теперь оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов к июню следующего года в 50% по сравнению с 15% месяцем ранее, показали данные фьючерсов CME.

Стивен Джен из Eurizon SLJ Capital в своей записке для клиентов сообщил, что валютные рынки кажутся слишком "ястребиными" в отношении ЕЦБ и слишком "голубиными" в отношении ФРС.

"Учитывая большое количество длинных позиций в евро... я считаю, что евро будет оставаться уязвимым в ближайшие месяцы и кварталы по отношению к доллару", - сказал он.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 16:20 МСК снизился на 0,1% до 94,027​, при этом удерживаясь вблизи достигнутого в пятницу пика в 94,302 - максимума с 13 октября.

Евро вырос на 0,16% до $1,1578​​, немного отступив от минимума с 13 октября в $1,1535, достигнутого в пятницу.

Японская иена подешевела на 0,15%​ до 114,17 за доллар.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал в понедельник, что намерен в полной мере использовать свою неожиданно уверенную победу на выборах при работе над важными политическими решениями, включая принятие дополнительного бюджета для ускорения восстановления после пандемии.

Резервный банк Австралии объявит итоги заседания во вторник, а Банк Англии - в четверг.

"Австралиец" был малоподвижен у отметки $0,752, ранее в ходе сессии продолжив отступать от почти четырехмесячного максимума в $0,75555, достигнутого на прошлой неделе.

Фунт стерлингов удерживался на уровне $1,3688, ранее опустившись до $1,3663 впервые с середины октября.

Биткоин вырос на 0,77% до $61.830,01.

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(Сайкат Чаттерджи, при участии Кевина Баклэнда. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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