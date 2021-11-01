Японские акции закрылись на месячных пиках после победы правящий партии на выборах
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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы в понедельник достигли месячных максимумов благодаря ослаблению политической неопределенности и ожиданиям дополнительных бюджетных стимулов после того, как правящая партия премьер-министра Фумио Кисиды сохранила большинство по итогам парламентских выборов.
Индекс Nikkei вырос на 2,61% - максимально более чем за 4 месяца - до пика с конца сентября в 29.647,08 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 2,18% до 2.044,72 пункта, также обновив месячный максимум.
Кисида сказал в понедельник, что намерен в полной мере использовать свою неожиданно уверенную победу на выборах при работе над важными политическими решениями, включая принятие дополнительного бюджета для ускорения восстановления после пандемии.
"Рынок подтолкнул вверх позитивный сюрприз в виде завоеванного Либерально-демократической партией большинства на выборах. Инвесторы теперь более уверены в стабильном и долгосрочном правлении партии", - сказал Кентаро Хаяси из Daiwa Securities.
(Дзюнко Фудзита, Хидэюки Сано и команда фондовых рынков в бюро Рейтер в Токио. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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