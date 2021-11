Фондовый рынок Японии снизился перед заседанием ФРС

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские индексы завершили в минусе сессию вторника, поскольку инвесторы воздерживались от сделок в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы.

Индекс Nikkei снизился на 0,43% до 29.520,90 пункта. В понедельник индикатор провел лучшую сессию с июня. Более широкий индекс Topix опустился на 0,64% до 2.031,67 пункта.

"Рынок ждет, что предпримет ФРС в плане сворачивания стимулов", - сказал Юя Фукуэ из Rheos Capital Works.

"Ноябрь, как правило, является хорошим месяцем для акций, однако фондовый рынок может оказаться уязвимым, если темпы сокращения стимулов Федрезерва будут быстрее, чем ожидается".

Федрезерв опубликует решение по итогам ноябрьского заседания вечером в среду, когда японские рынки будут закрыты в связи с государственным праздником.

Лидерами снижения стали бумаги Hitachi Zosen Corp, Kyowa Kirin Co Ltd и Sojitz Corp, подешевевшие на 6,63​%, 6,41% и 6,31% соответственно. Подъем возглавили акции TDK Corp, Nexon Co Ltd и Kyocera Corp, подорожавшие на 8,73%, 7,13% и 5,33% соответственно.

Акции судостроительной компании Hitachi Zosen и производителя лекарств Kyowa Kirin подешевели на 6,6% и 6,4% соответственно после слабой отчетности.

Между тем трейдер Marubeni увеличил капитализацию на 3,4% благодаря лучшей, чем ожидалось, квартальной прибыли.

(Хидэюки Сано. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

