Желдруда в Китае подешевела до минимума с прошлого ноября

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(Рейтер) - Фьючерсы на железную руду в Китае упали на максимально возможные 10% во вторник и опустились ниже отметки 600 юаней ($93,75) за тонну впервые почти за год из-за роста запасов и слабых прогнозов спроса.

Запасы желруды в 45 китайских портах подскочили за неделю на 4,05 миллиона тонн до 146,5 миллиона тонн, свидетельствуют данные консалтинговой компании Mysteel.

При этом спрос на сырье остается сравнительно низким из-за мер по ограничению производства стали и умеренного потребления.

"Производство жидкого чугуна оказалось затронуто ограничительными мерами в связи с отопительным сезоном и зимней Олимпиадой, его сложно повысить, и слабость показателя может сохраниться в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - говорится в записке SinoSteel Futures.

Январский фьючерс на железную руду на Даляньской товарной бирже упал на 10% до 565,5 юаня за тонну. Это минимальное значение с середины ноября 2020 года.

Спотовая цена на желруду с 62%-ным содержанием железа в понедельник снизилась на $9,5 до $107 за тонну, согласно данным SteelHome.

Фьючерсы на коксующийся уголь в Даляне подешевели на 0,8% до 2.205 юаней за тонную. Кокс провел волатильную сессию и завершил торги ростом на 1,2% до 3.001 юаня за тонну.

($1 = 6,4002 юаня)

(Минь Чжан в Пекине и Том Дэли. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)

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