Honda снизила прогноз прибыли на 15% из-за дефицита микросхем

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ТОКИО (Рейтер) - Honda Motor в пятницу снизила прогноз прибыли на весь год на 15% до 660 миллиардов иен, поскольку глобальный дефицит микросхем заставил второго по величине японского автопроизводителя сократить выпуск автомобилей.

Honda дважды понижала прогноз с августа и сейчас опустила его ниже средней оценки в размере 764,5 миллиарда иен, сделанной 20 аналитиками, опрошенных Refinitiv.

Компания сократила годовой план продаж автомобилей до 4,2 миллиона с 4,85 миллиона.

Операционная прибыль Honda в третьем квартале упала почти на треть до 198,9 миллиарда иен. Этот результат оказался выше среднего прогноза в 183,5 миллиарда, основанного на оценках девяти аналитиков, показали данные Refinitiv.

Продажи ведущих японских автомобильных компаний на китайском рынке упали в октябре: Honda продала в Китае 148.377 машин, что на 18% процентов меньше, чем в том же месяце прошлого года; Nissan Motor Co продала на 22% меньше в годовом исчислении, а Toyota Motor - на 19% меньше.

Акции Honda на Токийской бирже упали на 3,1% в пятницу.

($1=113,6700 иены)

(Тим Келли в Токио, Илей Сунь и Бренда Го в Пекине. Перевод Ольги Бескровновой и Анны Козловой. Редактор Анна Козлова)

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