Японские индексы закрылись снижением, слабая отчетность ударила по строительному сектору

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись снижением в понедельник, поскольку бумаги строительных компаний упали из-за разочаровывающей отчетности. Акции производителей лекарств подешевели после того, как Pfizer сообщила о высокой эффективности экспериментальной таблетки от коронавируса по итогам испытаний.

Индекс Nikkei снизился на 0,35% до 29.507,05 пункта, несмотря на то, что Уолл-стрит завершила торги в пятницу в плюсе. Более широкий индекс Topix закрылся снижением на 0,30% до 2.035,22.

Акции Obayashi Corp упали на 9,2% после того, как застройщик резко снизил прогноз, отчасти из-за роста затрат. Бумаги конкурента Shimizu Corp потеряли 7,7% из-за слабых полугодовых результатов.

Строительный сектор в результате просел на 1,9%.

Акции производителя лекарств Shionogi упали на 5,7%, Chugai Pharmaceutical - на 3,7% после того, как Pfizer сообщила, что ее экспериментальная таблетка на 89% снижает вероятность госпитализации или смерти от COVID-19.

В то же время акции производителя эндоскопов Olympus подскочили на 6,0% благодаря хорошим квартальным результатам, а бумаги Sega Sammy выросли на 7,8% после того, как игровой холдинг сообщил о высокой прибыли и объявил об обратном выкупе акций.

(Хидеюки Сано. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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