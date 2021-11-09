Акции SoftBank подскочили на 10% на фоне buyback на сумму до $9 млрд
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ТОКИО (Рейтер) - Акции SoftBank Group Corp подскочили на 10% во вторник на первой торговой сессии после того, как японский конгломерат сообщил, что потратит до 1 триллиона иен ($8,8 миллиарда) на выкуп почти 15% своих акций.
SoftBank Group объявила о выкупе акций, который давно предполагался рынком, после отчета о квартальном убытке на фоне падения цен на бумаги портфельных компаний и регулятивных мер в Китае.
Выкуп акций является вторым по величине для SoftBank после рекордного выкупа на 2,5 триллиона иен, проведенного в прошлом году во время пандемии COVID-19.
Акции компании в Токио выросли на 10,31% к 08.56 МСК.
($1 = 113,3500 иены)
(Сэм Нусси. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html