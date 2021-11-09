Японские акции закрылись в минусе из-за окрепшей иены, рост техсектора ограничил спад
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(Добавлена информация о Softbank)
ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы завершили вторник на отрицательной территории, растеряв набранное в начале торгов на фоне сильной иены и нескольких нерадужных отчетов компаний. Рост техсектора во главе с акциями SoftBank Group ограничил потери.
Индекс Nikkei снизился на 0,75% до 29.285,46 пункта, после роста на 0,82% ранее в ходе сессии.
Более широкий индекс Topix снизился на 0,81% до 2.018,77 пункта.
Техсектор вырос на 0,75%, став единственным из субиндексов, показавшим рост.
Акции SoftBank Group Corp подскочили на 10% после того, как японский конгломерат сообщил, что потратит до 1 триллиона иен ($8,8 миллиарда) на выкуп почти 15% своих акций.
Во время дневной сессии иена укрепилась до 112,73 к доллару - максимума с 11 октября.
Разочаровывающие финансовые результаты оказали давление на индексы: акции Kawasaki Heavy Industries упали на 9,24%, став лидером снижения Nikkei, а бумаги Fujikura подешевели на 6,61%.
(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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