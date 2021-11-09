Японские акции закрылись в минусе из-за окрепшей иены, рост техсектора ограничил спад

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(Добавлена информация о Softbank)

ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы завершили вторник на отрицательной территории, растеряв набранное в начале торгов на фоне сильной иены и нескольких нерадужных отчетов компаний. Рост техсектора во главе с акциями SoftBank Group ограничил потери.

Индекс Nikkei снизился на 0,75% до 29.285,46 пункта, после роста на 0,82% ранее в ходе сессии.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,81% до 2.018,77 пункта.

Техсектор вырос на 0,75%, став единственным из субиндексов, показавшим рост.

Акции SoftBank Group Corp подскочили на 10% после того, как японский конгломерат сообщил, что потратит до 1 триллиона иен ($8,8 миллиарда) на выкуп почти 15% своих акций.

Во время дневной сессии иена укрепилась до 112,73 к доллару - максимума с 11 октября.

Разочаровывающие финансовые результаты оказали давление на индексы: акции Kawasaki Heavy Industries упали на 9,24%, став лидером снижения Nikkei, а бумаги Fujikura подешевели на 6,61%.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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