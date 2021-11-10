Японские акции закрылись снижением на фоне роста цен на сырье
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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы снизились в среду, так как последствия роста цен на сырьевые товары оказали давление на прибыль компаний и аппетит к риску.
Индекс Nikkei упал на 0,61% до 29.106,78 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,54% до 2.007,96 пункта.
Лидерами снижения стали бумаги Toho Zinc Co, DeNA Co и Credit Saison Co, подешевевшие на 16,76%, 13,8% и 10,07% соответственно.
Акции Sumitomo Rubber упали на 13,1%, а производителя электроники Elecom - на 10,6%, так как обе компании снизили прогноз прибыли из-за роста затрат.
Однако аналитики считают, что общая картина на рынке не так уж плоха.
Котировки Nissan Motor подскочили на 7,51% после того, как автопроизводитель повысил годовой прогноз прибыли.
По данным аналитиков Okasan Securities, по состоянию на вторник прибыль тех японских компаний, которые уже объявили квартальные результаты, превысила прогнозы на 5,1%.
"Финансовые перспективы корпораций улучшаются, поэтому я действительно верю, что японский рынок скоро восстановится", - сказал Такаси Хироки из Monex Securities.
(Хидэюки Сано при участии Дзюнко Фудзиты. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html