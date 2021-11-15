Корни японско-корейско-турецкой языковой группы восходят к земледельцам древнего Китая

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Ученые ведут археологические раскопки комплекса Нагабака на японском острове Мияко в рамках исследования происхождения трансъевразийских языков, таких как японский, корейский и турецкий, на которых говорят миллионы людей. Архивное фото без даты. Марк Хадсон / Материалы REUTERS

Уилл Данэм

(Reuters) - Исследование, объединившее данные лингвистики, генетики и археологии, позволило проследить происхождение семьи языков, включающей современные японский, корейский, турецкий и монгольский языки, а также людей, говорящих на них, от земледельцев, занимавшихся выращиванием проса и населявших территорию северо-восточного Китая около 9000 лет назад.

Выводы, обнародованные 10 ноября, подтверждают наличие общих генетических корней у сотен миллионов людей, проживающих на территории, простирающейся более чем на 8000 км и говорящих на языках, которые исследователи называют трансъевразийскими.

На основе полученных данных можно увидеть, как после завершения ледникового периода человечество начало развивать сельское хозяйство, что стало причиной распространения некоторых основных языковых семей мира. Когда под влиянием сельского хозяйства образ жизни охотников и собирателей начал меняться, одной из важнейших ранних зерновых культур стало просо.

В настоящее время существует 98 языков, принадлежащих к трансъевразийскому кластеру. Это корейский и японский языки; тюркские языки, включая турецкий, на которых говорят в некоторых частях Европы, Анатолии, Центральной Азии и Сибири; различные монгольские языки, включая монгольский Центральной и Северо-Восточной Азии; а также тунгусские языки, распространенные в Маньчжурии и Сибири.

Истоки этой языковой семьи восходят к земледельцам эпохи неолита. Они выращивали просо в долине реки Ляохэ – области, частично охватывающей китайские провинции Ляонин и Цзилинь, а также регион Внутренней Монголии. За тысячи лет миграций по территории северо-восточной Азии, языки, ведущие свое происхождение от наречия китайских земледельцев, распространились вместе со своими носителями в северо-западном направлении, через Сибирь до региона степей, проникли на восток до Корейского полуострова и через море добрались до Японского архипелага.

В исследовании подчеркивается сложность истоков современных популяций и культур.

Лингвист-компаративист и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature, Мартина Роббитс, являющаяся также руководителем группы археолингвистических исследований в Институте истории человечества Общества Макса Планка в Германии, считает, что некоторые люди могут оказаться не готовы к тому, что корни их языка, культуры или народа лежат за пределами существующих в настоящее время национальных границ. По ее словам, это может быть воспринято как своего рода отказ от идентичности.

«Могущественные государства, такие как Япония, Корея и Китай, часто изображаются как страны с одним языком, монолитной культурой и единым генетическим профилем. Но неудобная для людей с националистическими взглядами правда заключается в том, что все языки, культуры и люди, в том числе в Азии, смешаны», - объяснила Роббитс.

Исследователи разработали массив данных, состоящий из словарных понятий 98 языков, выделили ядро унаследованных слов, связанных с сельским хозяйством, и составили языковое генеалогическое древо.

По словам археолога и соавтора исследования Марка Хадсона из Института истории человечества Общества Макса Планка, исследователи изучили данные 255 археологических раскопок в Китае, Японии, на Корейском полуострове и на Дальнем Востоке России, отметив сходство артефактов, включающих керамику, каменные инструменты и останки растений и животных. Они также включили в исследование даты 269 древних урожаев, собранных в разных местах.

Исследователи установили, что земледельцы северо-восточного Китая в конечном итоге обогатили свой состоящий из проса рацион рисом и пшеницей, сформировав «сельскохозяйственный набор», который примерно к 1300 году до н. э. проник вместе с мигрирующими популяциями на Корейский полуостров, а затем примерно после 1000 года до н. э. оказался в Японии.

Исследователи провели геномный анализ древних останков 23 человек и изучили существующие данные о других людях, живших в Северной и Восточной Азии 9500 лет назад.

Например, происхождение женщины, чьи останки были обнаружены на острове Ёкчидо в Южной Корее, на 95% совпало с генетической картой древнего японского народа дзёмон, что указывает на то, что ближайшие предки этой женщины мигрировали через море.

«Удивительно видеть, что древние корейцы ведут свое происхождение от народа дзёмон, чьи следы ранее обнаруживались только в Японии», - говорит Роббитс.

И, хотя современные языки Китая возникли независимо от трансъевразийских миграций, просо также сыграло важную роль в их эволюции. По словам Роббитс, в то время как прародители носителей трансъевразийских языков выращивали посевное просо в долине реки Ляохэ, примерно в то же время в районе реки Хуанхэ основатели сино-тибетской языковой семьи выращивали просо-могар, прокладывая независимый путь распространения своих языков.

(Репортаж Уилла Данэма в Вашингтоне под редакцией Розальбы О'Брайен)

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