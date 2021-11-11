Японские индексы выросли на фоне интереса к подешевевшим акциям

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы завершили ростом торги в четверг, поскольку инвесторы приобретали сравнительно недооцененные акции, при этом подъем оказался сдержанным из-за опасений по поводу растущих затрат.

Индекс Nikkei вырос на 0,59% до 29.277,86 пункта, более широкий индекс Topix - на 0,32% до 2.014,30 пункта.

"Инвесторы покупали акции, которые оказались недооцененными в сравнении с прогнозами компаний. Мы видим четкий контраст между ценами акций компаний, демонстрирующих хорошую прибыль, и бумагами фирм, у которых этого не наблюдается", - сказал Икуо Мицуи из Aizawa Securities.

"Но мы не видим никаких признаков окончания глобальной тенденции увеличения затрат на материалы и транспорт, что оказывает негативное влияние на настроения инвесторов", - добавил он.

Акции Toppan Printing подорожали на 8,11% после улучшения годового прогноза, а бумаги Showa Denko выросли на 6,93% благодаря возврату к прибыли.

Тем временем котировки производителя косметики Shiseido и пивоваренной компании Asahi Group Holdings опустились на 3,83% и 3,94% соответственно из-за ухудшения прогнозов.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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