Toshiba объявит о разделении на 3 компании -- источники

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский промышленный конгломерат Toshiba Corp, как ожидается, объявит в пятницу о планах разделения на три публичные компании, которые будут специализироваться на инфраструктуре, электронных устройствах и чипах памяти, сообщили источники, знакомые с вопросом.

По их словам, план - результат стратегического анализа, проведенного после громкого скандала, связанного с корпоративным управлением. Он призван повысить акционерную стоимость и побудить акционеров-активистов выйти из компании.

Согласно новой стратегии, подразделения, занимающиеся ядерной энергетикой и инфраструктурой, будут объединены в рамках одной компании, а части конгломерата, занимающаяся производством микрочипов и жестких дисков, станут основой другой.

Третья компания будет владеть принадлежащими Toshiba 40,6% акций непубличной Kioxia, занимающейся производством чипов памяти.

(Макико Ямадзаки. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html