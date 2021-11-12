Японские акции закрылись ростом благодаря скупке подешевевших активов

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись ростом в пятницу, чему способствовал рост акций технологических компаний, поскольку инвесторы покупали акции на внутреннем рынке, который отставал от глобального ралли из-за опасений о влиянии роста затрат на корпоративную отчетность.

Индекс Nikkei вырос на 1,13% до 29.609,97 к закрытию, показав подъем вторую сессию подряд, тогда как более широкий индекс Topix вырос на 1,31% до 2.040,60. Оба индекса не изменились за неделю.

"Японские акции в значительной степени отстают от мировых рынков, и их соотношение цены к прибыли остается низким по сравнению с другими странами, что побудило инвесторов покупать японские акции", - сказал Сигетоси Камада из Tachibana Securities.

Акции технологических компаний возглавили рост в индексе Nikkei, повторив динамику Уолл-стрит, где индекс Philadelphia SE Semiconductor index восстановился после худшей сессии за более чем шесть недель. [.N]

Бумаги инвестора стартапов SoftBank Group выросли на 2,58%, показав недельный скачок на 10%.

Акции производителя оборудования для производства микросхем Tokyo Electron выросли на 1,96%. Бумаги медицинской платформы M3 поднялись на 1,14%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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