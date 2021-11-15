Японские акции выросли по следам Уолл-стрит

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ТОКИО (Рейтер) - Фондовые индексы Японии завершили в плюсе торги в понедельник, и подъем возглавили акции технологических компаний, получившие поддержку за счет роста американского рынка в конце прошлой недели.

Индекс Nikkei вырос на 0,56% до 29.776,80 пункта. Более широкий индекс Topix поднялся на 0,39% до 2.048,52 пункта.

Подъем возглавили акции Mitsubishi Motors Corp, Mazda Motor Corp и Yokohama Rubber Co, подорожавшие на 4,69%, 3,9% и 3,77% соответственно.

"В последнее время японский рынок иногда слабо коррелирует с американским, но сегодня можно сказать, что рынок вырос благодаря росту Уолл-стрит", - сказал Джун Морита из Chibagin Asset Management.

Рынок акций в целом проигнорировал новость о том, что ВВП Японии в июле-сентябре упал на 3,0% в годовом исчислении вместо ожидавшегося сокращения на 0,8%.

Бумаги Tokyo Electron подорожали на 0,93% после того, как компания улучшила прогноз прибыли и дивидендов.

Котировки финансовой компании Sumitomo Mitsui Financial Group повысились на 2,04% благодаря росту квартальной прибыли.

Между тем капитализация конкурирующей Mizuho Financial Group снизилась на 1,38%, несмотря на сильную отчетность.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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