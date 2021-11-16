Японские акции слегка выросли за счет оптимистичных прогнозов компаний

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы закончили сессию вторника в небольшом плюсе, растеряв большую часть набранных в начале торгов позиций из-за отсутствия каких-либо важных сигналов для движения рынка. При этом рост акций компаний, давших оптимистичные прогнозы, поддержал настроения.

Индекс Nikkei вырос на 0,11% до 29.808,12 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,11% до 2.050,83 пункта. С начала ноября Nikkei вырос на 3,17%.

"Акции двигались в начале сессии из-за ожиданий переговоров между США и Китаем, но в остальном было трудно найти причины для торговли сегодня", - сказал Сигетоси Камада из Tachibana Securities.

"Однако рынок вырос благодаря укреплению акций, связанных с производством чипов, и автомобилестроительного сектора, чьи прогнозы оказались не такими, как ожидали инвесторы".

Акции автопроизводителя Subaru подскочили на 5,22% после того, как JPMorgan Securities повысила свою рекомендацию и целевую цену.

Бумаги Toyota Motor выросли на 1,88%. Автопроизводитель сообщил на прошлой неделе, что начал наверстывать отставание в производстве, чтобы выполнить свой план выпуска 9 миллионов автомобилей по всему миру за текущий финансовый год.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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