Вашингтон попросил другие страны использовать нефть из резервов -- источники

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ВАШИНГТОН (Рейтер) - Власти США обратились к крупнейшим странам-потребителям нефти, включая Китай, Индию и Японию, с призывом рассмотреть возможность распечатать стратегические запасы нефти и скоординированно попытаться снизить глобальные цены на энергоносители, сообщили несколько источников.

"Мы говорим о символическом жесте, когда крупнейшие потребители мира посылают ОПЕК сигнал о том, что картелю стоит изменить свое поведение", - сказал один из источников.

Президент США Джо Байден и его высокопоставленные советники в последние несколько недель обсуждали возможность совместных действий с союзниками, включая Японию, Южную Корею и Индию, а также координацию действий с Китаем относительно продажи нефти из резервов, сказали источники.

США и союзники уже прибегали к такой мере, как скоординированное высвобождение нефти из стратегических запасов. Например, это случилось в 2011 году во время войны в Ливии. Однако сейчас планируется заручиться поддержкой Китая - крупнейшего импортера нефти в мире, и это может стать проблемой для ОПЕК.

Чиновник министерства промышленности Японии сказал, что США направили в Токио запрос о совместных действиях в связи с высокими ценами на нефть, но не смог подтвердить, что речь шла в том числе о продаже нефти из резервов.

При этом по японскому законодательству правительство не может высвобождать топливо из резервов с целью понизить цены, добавил чиновник.

Китайский регулятор, управляющий государственными резервами, сообщил, что ведется работа в этом направлении, однако не стал комментировать просьбу Вашингтона.

Чиновник из Южной Кореи подтвердил, что США попросили Сеул выставить на продажу некоторый объем нефти из запасов.

"Мы тщательно оцениваем просьбу США, однако мы не распечатываем нефтяные резервы по причине высоких цен. Мы могли бы это сделать в случае дисбаланса предложения, но не в ответ на растущие котировки", - сказал чиновник.

Белый дом отказался раскрывать подробности переговоров США с другими странами.

После сообщения Рейтер об обсуждениях в Белом доме нефть резко подешевела, причем котировки марки Brent опускались ниже $80 за баррель.

(Тревор Ханникатт, Джаррет Реншоу и Тим Гарднер при участии Валери Волковичи в Вашингтоне, Ноа Браунинга в Лондоне, Нидхи Верма в Нью-Дели, Юки Обаяси и Аарона Шелдрика в Токио, Хикионг Ян в Сеуле, Мую Сюй в Пекине. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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