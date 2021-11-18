Nikkei почти отыграл падение после новости о рекордных стимулах

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы завершили в небольшом минусе торги четверга, однако сумели отыграть большую часть наблюдавшегося ранее падения после сообщения о том, что размер правительственных стимулов будет выше, чем ожидал рынок.

Индекс Nikkei снизился на 0,3% до 29.598,66 пункта. Более широкий индекс Topix потерял 0,14% и составил 2.035,52 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги Eisai Co, Kawasaki Kisen Kaisha и Inpex Corp, подешевевшие на 8,98​%, 7,2% и 7,07% соответственно.

Японское издание Nikkei сообщило, что правительство Японии готово потратить около 55,7 триллиона иен ($488 миллиардов) в рамках новых мер стимулирования экономики. Аналитики в среднем ожидали, что объем стимулов составит 30-40 триллионов иен.

"Важно содержание. Если там (в пакете стимулов) есть элементы, которые можно расценить как часть стратегии роста, это будет позитивом для рынка акций. А если нет, поддержка будет ограниченной", - сказал Синго Идэ из NLI Research Institute.

Акции энергетических компаний Inpex и Idemitsu Kosan подешевели на 7,1% и 3,6% вслед за падением цен на нефть.

Бумаги фармкомпании Eisai упали на 9% после того, как группа экспертов рекомендовала европейскому регулятору не выдавать лицензию на продажу лекарства от болезни Альцгеймера, разработанного японской фирмой совместно с американской Biogen Inc.

(Хидэюки Сано. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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