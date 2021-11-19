Путин призвал противостоять попыткам ЕС и США диктовать климатическую повестку

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МОСКВА (Рейтер) - Россия будет активно противодействовать попыткам Евросоюза и США формировать климатическую повестку под себя и призывает к поиску взаимовыгодных решений, сказал в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме", - сказал Путин на коллегии министерства иностранных дел.

"Хотя мы видели, как сложно происходили дискуссии в Глазго (на COP26), и там у них между собой еще много-много вопросов. Но мы не призываем ни к каким расколам, а призываем к поиску взаимоприемлемых решений", - добавил Путин.

Евросоюз опубликовал амбициозную программу борьбы с климатическими изменениями, включая введение первого в мире трансграничного углеродного регулирования импорта с 2026 года. Сбор, в частности, нацелен на защиту европейских производителей от импортеров, которые не платят за выбросы и могут продавать продукцию по более низким ценам. Россия оценила экспорт в ЕС, попадающий под новый углеродный сбор, в $7,6 миллиарда.

Месяц назад Путин объявил о готовности России двигаться к углеродной нейтральности к 2060 году, однако предупредил, что планы введения углеродного сбора в Евросоюзе вызывают озабоченность, и в случае принятия неадекватных решений Россия соответствующим образом будет на это реагировать. Россия не будет "слепо внедрять у себя какие-то устоявшиеся, стандартные схемы" сокращения эмиссии выбросов, говорил Путин.

Российские власти хотят добиться ряда существенных оговорок, в частности, принятия миром принципа технологической нейтральности и роли АЭС и ГЭС при учете выбросов СО2, зачета лесоклиматических проектов, а в перспективе - взаимного признании углеродных единиц.

В четверг Путин повторил цель обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года:

"Это не значит, что не раньше. Я сказал - не позднее".

Более 110 стран сообщили о цели выйти на углеродную нейтральность в середине века: США, ЕС, Япония - к 2050 году, Китай - к 2060 году.

(Дарья Корсунская, текст Олеси Астаховой)

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