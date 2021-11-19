Nikkei вырос благодаря секторам микросхем и нефти, SoftBank в минусе

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei завершил в плюсе торги в пятницу благодаря росту акций производителей микрочипов вслед за бумагами американских коллег накануне и подъему энергетического сектора на фоне восстановления цен на нефть.

Негативным фактором стало очередное снижение котировок SoftBank Group, вызванное слабым прогнозом китайской Alibaba Group. Доля в Alibaba является крупнейшим из активов SoftBank.

Индекс Nikkei вырос на 0,5% до 29.745,87 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,44% до 2.044,53 пункта.

Подъем возглавили акции Taiyo Yuden Co, Kubota Corp и Mitsui & Co, подорожавшие на 6,84%, 6,2% и 4,86% соответственно.

Субиндекс энергетического сектора подскочил на 1,79%. Акции крупнейшей нефтедобывающей японской компании Inpex подорожали на 3,22%.

Котировки SoftBank Group понизились на 1,86%, за день до этого капитализация финтехгруппы упала на 2%.

Рыночная стоимость финансовой компании Mizuho Financial Group опустилась на 1,85% после сообщений японских СМИ о том, что ее генеральный директор, возможно, уйдет в отставку.

(Кевин Бакленд. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html