Правительство Японии стимулы размером в $487 млрд, намерено увеличить ВВП на 5,6%

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ТОКИО (Рейтер) - Правительство Японии в пятницу объявило беспрецедентную программу экономических стимулов на общую сумму 55,7 триллиона иен ($487 миллиардов), которые, как надеется Токио, увеличат валовой внутренний продукт примерно на 5,6%.

Правительство выразило надежду, что центробанк будет проводить соответствующую денежно-кредитную политику, внимательно следя за влиянием пандемии на экономику и за движениями рынка.

"Мы надеемся, что Банк Японии четко осознает срочность мер и продолжает тесно координировать свои действия с правительством, чтобы достичь надлежащего сочетания налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики", - сообщил кабинет министров Японии.

($1 = 114,2900 иены)

(Лейка Кихара. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)

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