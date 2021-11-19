АНАЛИЗ-Предложение Байдена о высвобождении резервов нефти - предупреждение для ОПЕК+

Новости





ВАШИНГТОН (Рейтер) - Стремление администрации президента США Джо Байдена к скоординированному открытию стратегических запасов нефти служит предупреждением группе ОПЕК+ о том, что ей следует увеличить добычу для решения проблемы высоких цен на топливо.

В течение нескольких недель Белый дом и представители администрации США призывали Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, включая Россию, ускорить увеличение добычи нефти для удовлетворения спроса по мере восстановления мировой экономики от последствий пандемии.

После того как эти просьбы были отклонены, администрация американского президента разработала еще один план, чтобы продолжить оказывать давление на ОПЕК+ в преддверии заседания 2 декабря.

Чиновники администрации, в том числе советник по национальной безопасности Джейк Салливан, старший советник по энергетической безопасности Амос Хохштейн и экономический советник Белого дома Брайан Диз, призвали давних союзников - Японию и Южную Корею, а также Китай и Индию рассмотреть возможность совместного высвобождения нефти из стратегических резервов, сообщил Рейтер в среду источник в администрации.

Эти страны и Соединенные Штаты входят в пятерку крупнейших импортеров нефти в мире, поэтому такой шаг может послужить мощным сигналом о единстве государств-потребителей в вопросе мировых цен на энергоносители. По мнению аналитиков, высвобождение нефти из резервов может привести к снижению цен, по крайней мере в краткосрочной перспективе, что, в свою очередь, может повлиять на доходы ОПЕК+.

"Стратегия здесь выглядит не только как ответ на предполагаемые отказы выполнить просьбы президента, но и как преднамеренная угроза", - сказал Кевин Бук из Clearview Energy Partners.

Подобно тому, как Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК много лет назад вместе с Россией и другими производителями сформировали более мощный альянс ОПЕК+, предложение Байдена азиатским странам предполагает возможность создания более широкой группы потребителей, которая могла бы стать "МЭА+", сказал Бук.

ОПЕК+ сообщила, что намерена придерживаться планов постепенного увеличения добычи примерно на 400.000 баррелей в сутки каждый месяц. Источник в ОПЕК+ сказал, что действия США - отчаянная попытка бросить вызов группе.

"Заболеваемость COVID растет, и, несомненно, будут введены новые меры сдерживания, которые снизят спрос на нефть", - добавил он.

ЕДИНСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Когда глобальные проблемы с поставками требуют скоординированного высвобождения запасов, Соединенные Штаты обычно сотрудничают с базирующимся в Париже Международным энергетическим агентством (МЭА).

Япония и Южная Корея являются членами МЭА, в то время как Китай и Индия - только ассоциированными членами. Бюро государственных резервов Китая работает над высвобождением запасов нефти, сообщила представитель ведомства, не вдаваясь в подробности.

Индия действует наиболее активно среди крупнейших потребителей нефти, сократив поставки из Саудовской Аравии примерно на четверть после того, как ОПЕК+ продлила сокращение добычи.

На этой неделе министр нефти Индии Хардип Сингх Пури сказал, что члены ОПЕК могут некоторое время пользоваться высокими ценами, но если они подорвут восстановление мировой экономики, это может иметь неприятные последствия.

Источник в администрации Байдена сообщил, что официальные лица США обратились к этим азиатским странам, а не к европейским членам МЭА, поскольку последние больше обеспокоены ростом цен на газ и меньше, чем азиатские страны, - ценами на нефть.

"Мы понимаем, что это не то место, где они, вероятно, захотят вмешаться в рынок", - сказал источник.

Учитывая, что Саудовская Аравия в настоящее время отказывается наращивать поставки нефти, Байден обсудил идею совместного распечатывания резервов непосредственно с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили несколько источников в администрации США. Два лидера ранее на этой неделе провели трехчасовые переговоры по видеосвязи.

"Хотя у нас есть некоторые серьезные разногласия с Китаем, очевидно, что мы можем работать с ними по этому вопросу, потому что влияние высоких цен на нефть на наши экономики очень схожее", - сказал источник в администрации США.

(Тимоти Гарднер и Нидхи Верма. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html