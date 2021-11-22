Цены на нефть отошли от минимума 7 недель, возможное высвобождение запасов толкает котировки вниз

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СИНГАПУР (Рейтер) - Цены на нефть отошли от минимумов семи недель в понедельник, но находятся под давлением после того, как Япония сообщила, что рассматривает высвобождению запасов нефти, а эпидемиологическая ситуация в Европе ухудшилась, вызвав опасения об избыточном предложении и слабом спросе.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 09:03 МСК снизились на 0,43% до $78,55 за баррель, марки WTI - на 0,26% до $75,74 за баррель.

Цены на оба бенчмарка опустились до минимума с 1 октября ранее в ходе сессии. В пятницу они просели примерно на 3%, снижаясь четвертую неделю подряд впервые с марта 2020 года.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в субботу сигнализировал, что готов помочь в борьбе с резким ростом цен на нефть после просьбы США осуществить беспрецедентный шаг - высвободить запасы сырья из чрезвычайных резервов.

Токио рассматривает способы обойти закон, который позволяет распечатывать резервы нефти только в случае нехватки предложения или стихийных бедствий.

Возможное введение локдаунов в Европе на фоне роста числа случаев коронавируса также оказывает давление на цены. Власти Германии предупредили в пятницу о возможной необходимости полного локдауна, после того как Австрия сообщила, что вновь вернет строгие ограничения, чтобы справиться с ростом заболеваемости.

Спекулянты сократили объем чистых длинных позиций по контрактам на американскую легкую нефть WTI за неделю, завершившуюся 16 ноября, показали опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

(Сонали Пол, Навин Тхуркал и Флоренс Тэн. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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