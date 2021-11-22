Япония думает над продажей нефти из резервов после просьбы США -- источники

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ТОКИО (Рейтер) - Япония рассматривает возможность высвобождения государственных запасов нефти после просьбы Вашингтона о скоординированных действиях для борьбы с ростом цен на энергоносители, сообщили Рейтер три правительственных источника, знакомых с этим вопросом.

Один из источников сообщил, что правительство рассматривает возможность высвобождения части резервов, превышающих минимальный необходимый уровень, чтобы оставаться в рамках закона. Согласно японскому законодательству, распечатывать запасы нефти разрешается в случае дефицита или стихийных бедствий, однако использование резервов для противодействия росту цен в законе не упоминается.

После просьбы Соединенных Штатов "у нас нет другого выбора, кроме как что-то придумать", сказал Рейтер другой источник.

Источники говорили на условиях анонимности, поскольку план не был обнародован.

Япония никогда не высвобождала нефть из своих государственных запасов. Тем не менее нефтяные компании распечатывали резервы во время войны в Персидском заливе в 1991 году и после землетрясения и цунами 2011 года.

Администрация Байдена обратилась с просьбой к некоторым крупнейшим в мире странам-потребителям нефти, включая Китай и Индию, рассмотреть возможность высвобождения нефти из своих стратегических запасов после того, как члены Организации стран-экспортеров нефти и ее союзники неоднократно отклоняли просьбы ускорить увеличение добычи.

(Йошифуми Такемото и Рицуко Симидзу при участии Кентаро Комия. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва)

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