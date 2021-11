Японский индекс Nikkei закрылся в плюсе, опасения о коронавирусе сдерживают рост

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei закрылся ростом в понедельник, отыграв потери начала сессии, так как инвесторы скупали подешевевшие акции, хотя опасения по поводу возвращения ограничений для борьбы с COVID-19 в Европе сдерживали рост.

Индекс Nikkei вырос на 0,09% до 29.774,11 пункта, потеряв 0,68% в начале сессии. Более широкий индекс Topix снизился на 0,08% до 2.042,82 пункта.

Подъем возглавили акции Japan Steel Works Ltd, Kawasaki Kisen Kaisha Ltd и Nippon Yusen KK, подорожавшие на 7,06%, 4,18% и 3,98% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Inpex Corp, Nissan Motor Co Ltd и DIC Corp, подешевевшие на 4,47​%, 3,41% и 2,54% соответственно.

"Восстановление Nikkei было немного неожиданным", - сказал Кентаро Хаяси из Daiwa Securities.

"Инвесторы покупали акции на падении, заново оценив японские акции, которые относительно дешевы по сравнению с американскими бумагами".

Более широкие настроения на рынке также ухудшились после того, как Австрия объявила о новых ограничениях для борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом. Есть опасения, что Германия также введет ограничительные меры.

