Зверев обыграл Медведева в финале итогового турнира АТР

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Tennis - ATP Finals - Pala Alpitour, Turin, Italy - November 21, 2021 Germany
Tennis - ATP Finals - Pala Alpitour, Turin, Italy - November 21, 2021 Germany's Alexander Zverev celebrates with trophy after winning the final match with Russia's Daniil Medvedev REUTERS/Guglielmo Mangiapane

ТУРИН (Рейтер) - Немецкий теннисист Александр Зверев в двух сетах обыграл российского спортсмена Даниила Медведева в финале итогового турнира ATP в воскресенье, выиграв этот титул во второй раз в своей карьере.

Зверев завершает сезон с шестью крупными победами, включая золото на Олимпиаде в Токио и два выигранных турнира серии Masters: в Мадриде и Цинциннати.

На своем пути к победе в итоговом турнире Зверев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, а победа над Медведевым, занимающим второе место в мировом рейтинге, стала для немецкого теннисиста первой в последних шести очных встречах.

(Рохит Наир. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters