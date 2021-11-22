Зверев обыграл Медведева в финале итогового турнира АТР

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ТУРИН (Рейтер) - Немецкий теннисист Александр Зверев в двух сетах обыграл российского спортсмена Даниила Медведева в финале итогового турнира ATP в воскресенье, выиграв этот титул во второй раз в своей карьере.

Зверев завершает сезон с шестью крупными победами, включая золото на Олимпиаде в Токио и два выигранных турнира серии Masters: в Мадриде и Цинциннати.

На своем пути к победе в итоговом турнире Зверев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, а победа над Медведевым, занимающим второе место в мировом рейтинге, стала для немецкого теннисиста первой в последних шести очных встречах.

(Рохит Наир. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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