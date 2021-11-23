Цены на американскую нефть идут вниз из-за планов США обратиться к резервам

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ЛОНДОН (Рейтер) - Цены на американскую нефть WTI снизились во вторник после того, как Соединенные Штаты объявили о планах высвободить до 50 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов, чтобы остудить рост цен.

США высвободят 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов скоординированно с Китаем, Индией, Южной Кореей, Японией и Великобританией, сообщил Белый дом.

Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,44% до $76,41 за баррель к 15:47 МСК, на нефть марки Brent - выросли на 0,1% до $79,78 за баррель.

Аналитики считают, что скоординированное открытие резервов окажет временное влияние на цены, и обращают внимание на потенциальный удар по спросу в результате четвертой волны COVID-19 в США и Европе.

"Если новая волна ограничений будет введена в Европе, цены на нефть пострадают во время оставшейся части сезона гриппа в Северном полушарии", - сказала аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.

По ее словам, в ноябре спрос на автомобильное и реактивное топливо в Европе упадет до 7,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьских 8,1 миллиона баррелей в сутки, хотя отчасти это снижение нормально для этого времени года.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, до сих пор отвергали неоднократные просьбы Вашингтона добывать больше нефти.

(Рон Буссо при участии Рослана Хасауна, Навина Тхукрала и Сонали Пола. Перевели Калеб Дэвис и Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова.)

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